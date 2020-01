Le grand retour des Trophées de l'Engagement des Jeunes

L'INTERVIEW / Un concours pour les jeunes

Cette année 2020 marque le grand retour d'un concours visant à soutenir, encourager et récompenser des jeunes porteurs de projets et qui s'engagent pour les autres. Les Trophées de l'Engagement des Jeunes, en partenariat avec RCF et la Mutuelle Saint-Christophe recommencent dès ce lundi avec l'ouverture des candidatures jusqu'au 2 mars 2020. Quel est l'objectif, qui peut participer, quels sont les critères et quelles sont les récompenses ?



Valérie Verchezer, la déléguée générale du Fonds Saint-Christophe et co-responsable des Trophées de l'Engagement des Jeunes, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.trophees-engagement.fr/



