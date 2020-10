Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement - partie 1

Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, une professionnelle du rangement, qui nous éclaire sur l’art et la manière de nous organiser dans notre quotidien.



Dans cette 1ère émission, Bérangère SANZAY a choisi de recevoir Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement.

Elle nous racontera son parcours, partagera avec nous quelques astuces et conseils et ce qui a pu l’amener à s’intéresser à ce nouveau métier.