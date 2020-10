Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement - partie 3

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement ?



Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, une professionnelle du rangement, qui nous éclaire sur l’art et la manière de nous organiser dans notre quotidien.



De l’autre côté du miroir...



Dans cette 3ème émission, Bérangère SANZAY reçoit Séverine BERTHO, professionnelle de la mediation et de la communication, qui a bénéficié des conseils personnalisés de Sophie.



Au travers de son portrait, nous découvrons la spécificité d’être accompagné vers plus d’organisation et un espace personnel plus rangé, alors que c’est le cœur même du métier de Séverine, que d’être à l'écoute de l’autre.