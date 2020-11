Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement - partie 4

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement ?



Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, une professionnelle du rangement, qui nous éclaire sur l’art et la manière de nous organiser dans notre quotidien.



Dans cette 4ème émission, Bérangère SANZAY a choisi de donner la parole à Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement et à Séverine BERTHO, professionnelle de la mediation et de la communication.

Au-delà du parcours de ces 2 professionnelles de l’accompagnement, Bérangère s’est attachée à initié un dialogue autour de la mise en action.