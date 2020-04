Sur le répondeur RCF en ligne, vos messages à toute heure!

Pour toujours mieux vous accompagner et créer du lien entre tous, RCF vous propose un nouvel outil. A toute heure, via votre ordinateur ou votre téléphone, déposez un message audio en ligne.

Depuis le début du confinement, RCF essaie de poursuivre au mieux sa mission dont l'un des axes forts est de vous accompagner. Nous le faisons notamment en accueillant vos paroles, vos questions et vos témoignages dans les émissions Prenez soin de vous, le matin de 9h à 10 heures et Cultivons nos liens, le soir de 21h à 22 heures. Ces deux espaces vous permettent de témoigner de ce que vous vivez, de déposer ce qui est difficile, de faire part de vos questions et aussi de partager votre espérance, de transmettre à d'autres vos découvertes et vos conseils.



A toute heure, enregistrez un message!

Désormais, nous vous proposons un nouvel outil pour prendre la parole sur RCF à n'importe quel moment: en 2 clics, sur votre odinateur ou votre téléphone, vous pouvez enregistrer votre témoignage. Un petit conseil pour ne pas être trop long et partager l'espace avec les autres auditeurs: prenez quelques minutes avant d'appeler pour réfléchir à ce que vous souhaitez partager et choisir ce qui vous paraît le plus important. Cela permettra à chacun d'être le plus clair et concis possible, de laisser du temps aux autres auditeurs et de faciliter le travail des équipes RCF. Merci d'avance!



Dites tout ce que vous voulez... pourvu que ce soit utile aux autres

Que dire sur ce répondeur en ligne? Tout ce que vous voulez, à condition que cela puisse intéresser ceux qui vous entendront à l'antenne!



Vos bonnes idées pour occuper le temps, vos découvertes, vos conseils pour habiter autrement le temps ou chasser la peur quand elle commence à prendre trop de place seront très utiles à de nombreux auditeurs

Certains de vos messages seront diffusés à l'antenne, notamment dans les émissions Prenez soin de vous et Cultivons nos liens. Nous nous excusons par avance de ne pas pouvoir les diffuser tous s'ils sont trop nombreux.

Merci d'avance de toutes ces contributions audio qui nous permettront encore plus d'être en lien les uns avec les autres, même sans nous connaître, pour tisser une communauté invisible.

Et merci à Eric Perrodon qui a développé cet outil!