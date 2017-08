Un parcours d'art contemporain à Pont Scorff, près de Lorient

Pont-Scorff est situé à dix minutes de Lorient, dans un écrin de verdure, le long de la vallée du Scorff, aux portes de l’océan Atlantique. Riche de son patrimoine historique, culturel, et environnemental, Pont-Scorff est labellisée ville de patrimoine environnemental en Bretagne et ville des métiers d’art.

Depuis 19 ans les amateurs d’art contemporain ont rendez-vous avec "l’art chemin faisant", un parcours de six kilomètres qui débute à l’atelier d’Étienne. Un lieu qui propose de découvrir plusieurs artistes, comme des peintres, des photographes, des plasticiens. Au cours de cette balade, on mélange visite d’art et découverte du patrimoine de cette ville du Morbihan.