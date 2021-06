LE LABEL "ÉCOLE PLUS PROPRE"



propose à votre établissement un projet innovant grâce à une méthodologie durable et des outils pédagogiques adaptés.



Afin d'offrir de la cohérence dans l'approche, c'est une démarche globale de la gestion des déchets qui est proposée. L'objectif est d'aider les écoles à mettre en place un plan d'actions alliant propreté, tri et prévention des déchets.



A la clé, une labellisation « Ecole Plus Propre ». Parce qu’une école plus propre, c’est une école qui réduit ses déchets à la source, qui les trie pour qu'ils soient parfaitement recyclés et qui met tout en œuvre pour éviter qu’ils ne se retrouvent au sol ou abandonnés en pleine nature.