83 % des FranÃ§ais se sentent en insÃ©curitÃ©

Un sondage éclairant à l’approche des élections présidentielles, et alors que la sécurité fait partie des thèmes de campagne principaux des candidats à l’heure d’une menace terroriste plus importante que jamais. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour le think tank Synopia, seulement 17 % des Français se sentiraient en sécurité au quotidien.

Ce qui revient à dire que quatre personnes interrogées sur cinq ne se sentent pas en sécurité. D’après le sondage, les médias joueraient un rôle primordial dans le climat d’insécurité qui règne sur le pays. Certains électeurs, à l’image des supporters de François Fillon, semblent particulièrement sensibles à la menace terroriste et au traitement de l’actualité des médias.

On apprend également que les Français souffrent autant de l’insécurité quotidienne (30 %), qui peut se manifester de plusieurs manières, que de la menace terroriste (33 %) . Cette dernière est d’ailleurs particulièrement crainte par les femmes, les jeunes et les personnes vivant en province. Plus globalement, le sentiment d’insécurité des Français proviendrait de plusieurs causes.

Pour 90 % des personnes interrogées, c’est le refus de la classe politique de voir la réalité en face, et de ne pas faire preuve de la volonté nécessaire pour résoudre les problèmes, qui apparait comme la principale cause du climat d’insécurité actuel. Les incivilités, les insécurités quotidiennes, l’incivisme arrivent ensuite, devant le terrorisme.

Pour résoudre le problème, les solutions plébiscitées par les Français diffèrent en fonction de l’électorat. La prévention, qui comprend l’éducation et la réduction du chômage sont préférées par les électeurs de gauche, alors que les sympathisants des droites se portent en faveur de davantage de fermeté et de réaction. Plus généralement l’Europe n’apparaît pas, dans un camp, comme dans l’autre, comme une solution pour résoudre la crise sécuritaire.