42e Rencontre européenne de Taizé en Pologne, c'est parti !

Avec frère Jasper de la communauté de Taizé et Loui Mendy, étudiant sénégalais à Wroclaw, Caroline Prat évoque la préparation de la rencontre et la manière dont les frères et les volontaires ont mobilisé les communautés chrétiennes et les familles de Wroclaw. L'enjeu : accueillir 15 000 jeunes européens. Défi relevé puisque plus de 5000 foyers ont ouvert leur porte.

A suivre aussi dans ce podcast une interview de frère Aloïs, prieur de la commuanuté de Taizé qui évoque la première rencontre européenne de Wroclaw, en 1989, juste au moment de la chute du mur de Berlin et les propositions qu'il fait aux jeunes pour 2020. Et puis un reportage de MArie-Charlotte Laudier sur les volontaires: ils sont un millier, arrivés à Wroclaw dès le 26 décembre et sans eux la rencontre européenne ne pourrait pas avoir lieu.

Suivez la Rencontre européenne des jeunes de Taizé à Wrocław - Du 28 décembre au 1er janvier, ils seront des milliers de jeunes venus de toute l'Europe pour vivre la Rencontre européenne proposée chaque année par les frères de Taizé.

