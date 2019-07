Chrétiens en politique: un labo de l'été pour réfléchir à l'engagement local

Du 24 au 28 août prochaine, l’association "La politique, une bonne nouvelle" organise son labo de l’été à L’Île Blanche, en Bretagne. "C’est une association dont l’enjeu est de permettre une initiation à la vie politique pour les jeunes chrétiens et notamment sur l’aspect des convictions chrétiennes dans la politique" explique Mickaël, l’un des organisateurs du labo de l’été de "La politique, une bonne nouvelle".

"On avait l’habitude de faire des sessions un peu plus longues et centrées sur les fondamentaux de la politique et de la théologie autour de la politique. Cette fois-ci, le format sera plus court. Il permettra de se pencher davantage sur la manière dont on peu agir au niveau local avec plusieurs expériences. Avant les municipales de 2020, comment peut-on agir en proximité, dans nos communes, avec les associations, les partis ?" ajoute-t-il.

Ce dernier précise que "l’association n’a pas pour rôle de donner des pistes d’engagement, mais de permettre un espace de réflexion, de discernement et de débat sur les possibilités d’engagements locaux. On va inviter des intervenants, on donne à voir un certain nombre d’exemples, mais c’est à chaque jeune, par la relecture, de trouver des pistes pour sa vie à lui".

De manière générale, l’association estime que les chrétiens sont attachés à un certaine forme de dignité humaine, et notamment une attention à chacun. "C’est important dans la politique. C’est aussi une manière de mettre en œuvre la foi au quotidien. La politique, c’est passer des convictions aux actes. C’est important que les chrétiens puissent le faire" conclut l'un des organisateurs du labo de l'été.