Les petites sœurs disciples de l’Agneau, une communauté unique au monde

Une communauté religieuse pas comme les autres

Les petites sœurs disciples de l'Agneau sont nées de la rencontre de Line qui voulait consacrer sa vie aux personnes handicapées et de Véronique, trisomique, qui voulait consacrer sa vie à Dieu. Il n'existait pas de monastère adapté pour cette vocation particulière. Avec le soutien de leur évêque elles ont fondé cette communauté qui s'inspire de Saint Benoit et de Sainte Thérèse de Lisieux.



Une véritable vocation

La sœur Morgane est l’une des dernières religieuses à avoir pris l’habit dans cette communauté. Son frère Gaspard témoigne de la vocation de sa petite sœur avec admiration : "C’est grâce à Morgane que nous sommes encore chrétiens dans la famille… Elle avait une plus grande capacité de prière que les autres… A la messe après la communion elle parlait à Jésus à haute voix. Elle voulait entrer dans la vie religieuse mais aucune communauté ne pouvait l’accueillir. C’est quand elle a rencontré les petites sœurs disciples de l’Agneau qu’elle a vraiment trouvé la joie et la paix… portée par le rythme régulier et rassurant d’une vie monastique adaptée."



Une vie monastique très simple dans laquelle le vœu de pauvreté prend un sens particulier

Gaspard le reconnait, la famille était un peu inquiète à l’idée que Morgane entre dans une communauté religieuse si fragile. Il a d’ailleurs beaucoup d’admiration pour les deux seuls sœurs valide : "Elles vivent une double consécration : une consécration à Dieu et une consécration à leurs sœurs handicapées."

L’histoire de ces religieuses a touché le Pape François. Il les a reçues à Rome en 2017 et les a encouragés dans leur vocation particulière.