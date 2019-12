A Wroclaw, lors de la prière, frère Aloïs invite les jeunes à la confiance en Dieu

Comme à Taizé et comme lors de toutes les renocntres organisées par les frères, les journés des pèlerins sont rythmées par la prière trois fois par jour: le matin dans les paroisses d'accueil, à midi et le soir à la halle du centenaire et dans quelques églises du centre-ville. Le samedi 28 décembre au soir, le premier temps de prière commune était attendu par les jeunes pèlerins.

Dans le joli quartier de la cathédrale, certains d'entre eux on pu apprécier les monuments et les lumières de la ville avant de rejoindre en silence les bancs d'une église du centre-ville. Pas de téléphone portable dans les mains mais un livret de chants et la traduction dans leur langue de la méditation du frère Aloïs.



Après la lecture d’un extrait de la Genèse, évoquant le départ d'Abraham vers l'inconnu, dans la confiance en Dieu, un long temps de silence, les jeunes ont écouté frère Aloïs, prieur de Taizé les a invités à la confiance. A la fin de la prière, les participents ont été invités à « déposer leur fardeau » sur la croix et y poser leur front.