Climat scolaire, éducation inclusive et identité catholique... Ce sont les thèmes qui ont été explorés lors des premières rencontres de l'enseignement catholique du monde francophone. Elle se sont déroulées les 22 et 23 août derniers à Arradon, en présence d'une délégation du Canada, de Belgique, de Madagascar et du Sénégal. Explications du directeur de l'enseignement catholique du Morbihan, Stéphane Gouraud.

