Blois : l'ArmÃ©e cherche pendant deux jours de nouvelles recrues !

Vendredi et samedi, un forum de recrutement de l'Armée est organisé à Blois.

Plusieurs stands ont été disposés dans la galerie marchande E.Leclerc. Les Armées de Terre et de l'Air sont présentes tout comme la Police nationale, la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers. Objectif : recruter !

400 métiers dans les armées

Les professionnels présents sont là pour s'adapter à chacun, discuter, trouver la profession qui pourrait convenir.

"Aujourd'hui, l'Armée est là pour casser cette image du soldat combattant "Call of Duty" [...] Elle recherche principalement des techniciens, mécaniciens, informaticiens pas forcément diplômés", explique l'Adjudant Vincent Clément, responsable du Cirfa, le centre d'informations et de recrutement des forces armées de Blois.

Un partenariat avec Pôle Emploi

Ce forum de recrutement, organisé en partenariat avec Pôle Emploi, se trouve dans la galerie commerciale. Ce n'est pas une coïncidence : "nous avons fait beaucoup de galeries marchandes de la région et nous nous sommes aperçus qu'ici, on a une population qui convient à nos types de recrutement."

Alors, si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi et que la perspective de travailler dans l'Armée vous intéresse, rendez-vous aujourd'hui et demain à Blois !