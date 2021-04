Collégiale d'Avesne-sur-Helpe, "Nous ne pourrons plus voir le Saint-Sébastien"

Un incendie a durement touché la collégiale Saint-Nicolas à Avesnes-sur-Helpe lundi soir. Caroline Biencourt, la conservatrice du patrimoine pour le diocèse de Cambrai, regrette de voir parties en fumée, des boiseries baroques et des toiles de Louis-Joseph Watteau. "Nous ne pourrons plus voir le Saint-Sébastien, le Saint-Nicolas et le Baptême du Christ".