Covid-19 : C'est où 1 km de chez soi ?

Ce n'est pas toujours évident de mesurer les distances depuis son domicile. Limités en cette période de confinement, nos déplacements sont soumis à cette limite pour le sport ou des promenades occasionnelles.



"Dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile"

Qu'on soit en ville comme dans les communes rurales, la distance maximale pour les déplacements est toujours limitée à ce fameux kilomètre fixé dans l'attestation de déplacement dérogatoire :

"Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie".

Toutefois, la perception de cette distance n'est pas toujours évidente, et il est difficile de se faire une idée sur ce que représente ce kilomètre. De plus, il faut également tenir compte de l'heure impartie pour ces déplacements.

Une plateforme, covidradius, vous permet de voir ce périmètre qui vous est accessible en fonction de votre lieu de résidence. Pour cela, il vous suffit d'entrer votre adresse dans la barre de recherche du site.

Si on prend l'exemple de la radio (sur l'image), on peut voir deux limites. Une aire verte avec un bord large et un cercle représenté en ligne discontinue. Ce cercle représente la distance théorique du périmètre d'un km autorisé, à vol d'oiseau, précisé d'ailleurs sur la page du site.

L'aire verte représente la zone où l'on se trouve réellement à 1km de distance de son domicile par voie piétonne, ce qui explique le tracé discontinu.

Ainsi, depuis RCF, nous pourrions aller au Jardin des Plantes du Mans, mais aussi à la Préfecture ou encore à la Cathédrale Saint-Julien. Impossible en revanche d'aller au Lycée Saint-Charles - Sainte-Croix, trop éloigné à l'est.



Une attestation de déplacement disponible sur smartphone

Pour les déplacements que vous avez à effectuer, pour aller faire des courses par exemple, il fallait vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire qu'il fallait télécharger sur le site du ministère de l'intérieur et en imprimée une par personne et pour chacun de vos déplacements.

Depuis le début de semaine, le gouvernement propose la génération de ces attestations numériquement. Vous n'avez plus besoin d'imprimer des attestations en quantité pour prévoir vos prochain déplacements. Maintenant, ça se fait très rapidement sur smartphones et tablettes.

Vous remplissez les champs qui vous sont demandés, vous cochez la case correspondant à la nature de votre déplacement en et cliquant sur "Générer mon attestation", la plateforme vous délivrera votre attestation. Elle génère un QR Code, sorte de code-barre, que la police ou la Gendarmerie pourra scanner et vérifier les informations. Cela indique également l'heure à laquelle l'attestation a été générée lors d'un contrôle par les force de l'ordre.



Limiter ses déplacements au maximum

On mesure tout de suite l'utilité de cet outil pour préparer ses déplacements et être sûr de ne pas dépasser le rayon fixé par l'Etat.

Mais ces autorisations ne signifient pas pour autant que les sorties sont autorisées. Elles doivent être limitées au maximum et ce malgré une météo clémente comme on l'a connue ce week-end.

Même si le Jardin des plantes est accessible dans notre zone autour de la radio, on reste chez nous, parce qu'on va s'en sortir, sans sortir ! Donc on reste chez nous, et on ne sort que pour ce qui est nécessaire.