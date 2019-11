Des bistrots pour accueillir les personnes atteintes de troubles de la mémoire

L'INTERVIEW / Les troubles de la mémoire, parlons-en !

900 000 personnes en France souffrent de troubles de la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer, et doivent être accompagnées, ainsi que leurs trois millions de proches aidants. Depuis sa création il y a 10 ans, l'Union Bistrot Mémoire offre des temps d'échange, d'accueil, de rencontre et de dialogue par le biais des 53 Bistrots Mémoire ouverts à tous et présents dans 22 départements, afin de limiter toute rupture de lien social. Chaque séance est assurée par un psychologue et une équipe de bénévoles.

Antoine Humeau, le président de l'Union Bistrot Mémoire, est l'invité de Melchior Gormand.

L'INSTANT CULTURE

Entre prestige et pouvoir, les canons de l'élégance exposés au Musée de l'Armée.

AU MENU EGALEMENT

