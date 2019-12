Des jouets rénovés et revendus à petits prix pour les enfants

L'INTERVIEW / ​Les jouets solidaires

Chaque année en France, plus de 100 000 tonnes de jouets sont jetées, comme des peluches, des poupées ou des jouets en bois. Pour lutter contre ce gaspillage, Claire Tournefier a créé en 2012 l'association Rejoué qui collecte ces jouets, les nettoie et les revend à des prix défiant toute concurrence. Les salariés et bénévoles de l'association collectent en moyenne 65 tonnes de jouets par an, ce qui représente environ 160 000 jouets vendus depuis la création. Une manière également d'accompagner des salariés en situation de précarité vers un retour à l'emploi stable.

Claire Tournefier, la fondatrice et directrice du développement de l'association Rejoué, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://rejoue.asso.fr/

L'INSTANT CULTURE

150 estampes ukiyo-e et objets japonnais à l'Hôtel de Caumont.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/150-estampes-ukiyo-e-et-objets-japonnais-l-hotel-de-caumont



AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / La démarche I can, pour relever le défi Laudato Si partout dans le monde

• Ça fait du bien d'en parler, avec Marie Mullet, la présidente des Scouts et Guides de France / Si tu marches devant, ils te dépasseront

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / La plateforme René Cassin sur le territoire parisien