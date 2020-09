DOUBLEMENT DE LA RN 88 : EMISSION SPECIALE SUR RCF

Les projets routiers ont il encore du sens aujourd’hui à notre époque ? C’est une nécessité pour un département comme la Haute-Loire, montent au créneau les uns. Obsolète et dépassé, brandissent les autres. Cet été le projet de déviation des villages du Pertuis et de Saint-Hostien a rythmé l’actualité. Aujourd’hui, après le feu vert de la commission d’enquete publique et dans l’attente de la décision finale du préfet, RCF vous propose ce week-end 45 mn de décryptage sur ce dossier. Vous entendrez dans cette émission le maire du Pertuis Sébastien Masson et Serge Vidal, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne Rhône-Alpes qui défendent cette évolution d’infrastructure. Puis deux opposants nous exposeront leurs arguments : Renaud Daumas, président de France Nature Environnement Haute-Loire et Céline Gaccon, conseillère communautaire et municipale Europe écologie les verts du Puy-en-Velay.

Représentant des entrepreneurs et artisans, Serge Vidal met l’accent sur le désenclavement économique du département, qui doit se poursuivre :



De son côté, malgré l’avis favorable de l’enquête publique, l’association France Nature Environnement Haute-Loire ne baisse pas les bras. Dans l’attente de l’arrêté préfectoral, elle envisage un recours devant le tribunal administratif. Quant à l’éventualité d’une occupation du site, elle n’est pas écartée, affirme sur RCF Renaud Daumas, le président de FNE 43 :