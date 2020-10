Emission du Vendredi 2 Octobre 2020

- Mgr Pierre Marie Carré nous fait découvrir l'apôtre Pierre à l'occasion de la conférence de présentation du nouveau livret de partage biblique personnel et en groupe qui se tiendra à Montpellier le 7 octobre, à Saint-Martin de Londres le 13 octobre et le 14 Octobre à Béziers en la maison Saint Guiraud.





- Le projet de loi relative à la Bioéthique en deuxième lecture a été adopté à l'Assemblée dans la nuit du 31 juillet au 1er août dernier. Rappelons qu' il s'agit d'une étape puisque le texte va revenir au Sénat et en commission... Un parcours qui s'annonce complexe, car si aucun accord est trouvé, le texte reviendra à l'Assemblée pour une troisième lecture et un autre vote !

Dans le cadre de ce projet de loi la Manif pour tous avec le collectif "Marchons Enfants" appelle à manifester le 10 octobre prochain partout en France. Marina Darmenté d'Alliance Vita 34 est notre invitée.





- La Journée Église Verte Hérault reprend du service ! Le rendez-vous de cette 2eme édition est fixé ce dimanche 4 octobre au jardin des Plantes puis à l'Église Ste Thérèse de Montpellier. Pour en parler avec nous Père Pierre Kazarian représentant de la communauté orthodoxe, Stéphane Chénerie représentant de la communauté protestante et Jean-Marie Durand, délégué diocésain à l'écologie intégrale.