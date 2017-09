Alsace | L’Europe vue d’ailleurs

DECERE, pour Démocratie Construction Européenne et Religion, veille à promouvoir la place des religions dans l’espace public en Europe et contribue au dialogue entre les grandes religions sur les questions de société.

Cette association est également un programme de conférences destiné à tout public, animé par des frères dominicains strasbourgeois et leurs partenaires.

Pour la saison 2017-2018, les conférences seront centrées sur l’universalité des valeurs de l’Europe.

Nous écoutons le Frère Bernard Senelle, président de DECERE nous parler de l’association et de la conférence inaugurale :



Dans cet esprit, la conférence inaugurale sera assurée par Maxime ALLARD, Dominicain et président du collège universitaire dominicain d’Ottawa au Canada. Ce sera l’occasion de répondre à la question : Comment un non-européen regard-t-il la construction européenne et ses réalisations.Rendez-vous, donc,DECERE s’efforce modestement en dialogue avec les autres religions d’apporter une contribution à sa contribution à une réponse humaniste face à la confusion des valeurs.L’Europe est-elle fidèle à ces (ses) valeurs ? Est-elle perçue comme en étant une promotrice active et rayonnante ?En s’interrogeant sur la mise en œuvre de ces valeurs et sur leur caractère universel, en tentant de lever certaines affirmations paradoxales, DECERE poursuit son activité de réflexion sur l’Europe en constructions.Pour trouver toutes les informations sur l’association DECERE sur leur site internet : www.decere.eu