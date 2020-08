Explosions à Beyrouth : les franciscains contraints de quitter leur couvent

"Les tuiles sont détruites, les vitraux sont détruits. Le couvent n’est plus habitable", déplore le père Najib Ibrahim, supérieur du couvent franciscain de Harissa qui va acceuillir ses frères de Beyrouth :

"On va faire notre possible pour aider les personnes qui ont tout perdu"

Le couvent de Beyrouth est gravement endommagé. "Maintenant, il faut restaurer la structure, car l'église ne peut plus accueillir les personnes qui ont besoin d’aide", explique le père Najib Ibrahim. Après avoir recueilli les trois franciscains de la capitale libanaise, au sein du couvent à Harissa, le frère souhaite "faire tout ce qui est possible pour aider les personnes qui ont tout perdu".

"LE PAYS VIVAIT DÉJÀ UNE SITUATION TRÈS DIFFICILE"

Avec 300.000 personnes sans domicile, plus de 113 morts et 4.000 blessés, le Liban traverse un véritable drame humanitaire. "Le pays du cèdre vivait déjà une situation très difficile avec la pandémie", témoigne le père Najib Ibrahim. Face à cette crise, pour le frère franciscain "le Liban a besoin de tout le monde". Et avec l'intervention de la France, "on espère que cela montrera la solidarité des humains dans ces situations".