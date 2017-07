Fiscalité: "le gouvernement doit envoyer un signal fort"

Baisser les impôts et réduire la dépense publique

Pour Bruno Ducoudré, économiste à l’OFCE, "il est surtout urgent d’envoyer un signal, celui que le gouvernement va baisser la fiscalité. S’il renonce ou s’il reporte trop, il envoie le signal que la réforme fiscale présidentielle pourrait ne pas être mise en œuvre. Ils sont par ailleurs confrontés à une équation budgétaire assez compliquée puisqu’il faut tendre sous les 3 % de déficit assez rapidement pour respecter nos engagements vis-à-vis de Bruxelles. Or s’ils veulent faire baisser les prélèvements obligatoires, cela implique qu’ils fassent baisser les dépenses publiques, ce qui est assez compliqué".

Le fait de devoir hériter d’une situation de déficit plus compliquée que prévue rend en effet la manœuvre assez complexe. Pour Bruno Ducoudré, on peut à la fois baisser les impôts et réduire la dépense publique. "On peut faire les deux en même temps. Cela demande plus d’efforts. Cela n’est pas impossible, mais c’est plus ambitieux" explique-t-il notamment.



Un calendrier mis en place progressivement

Au sujet de l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables, on a cru dans un premier temps que cette mesure serait reportée dans le temps. Finalement Emmanuel Macron a indiqué qu’elle serait engagée dès 2018. Cette réforme consiste "à exonérer 80 % des ménages de la taxe d’habitation avec une montée en charge progressive qui serait pour une enveloppe totale de 10 milliards d’euros. Cela va toucher principalement les six ou sept premiers déciles, et notamment les classes moyennes" précise Bruno Ducoudré. Cet impôt fixé par les collectivités locales, pourrait donc filer sous le nez de ces dernières. « Normalement, il a été prévue une compensation intégrale par l’Etat. Les collectivités locales ne devraient donc pas perdre de ressources fiscales » rassure l’économiste à l’OFCE.

L’autre mesure concerne l’impôt sur la fortune, l’ISF, qui ne serait concentré que sur l’immobilier. "Cela réduit fortement le périmètre de l’ISF. Tout ce qui est détention d’actions, de valeurs mobilières, ne sera plus soumis à l’ISF. On cible directement le pourcentage de familles les plus riches en France, afin d’éviter qu’ils ne s’expatrient à l’étranger" analyse Bruno Ducoudré.

"Le gouvernement est en train de mettre en place son projet pour les années à venir et de préciser son calendrier. C’est le processus d’arbitrage qui est en train d’être fait, mais il se fait aussi avec le jeu de communication avec les médias. Il a communiqué avec les médias avant d’avoir rendu ses arbitrages, ce qui donne l’impression d’une certaine cacophonie" conclut Bruno Ducoudré.