FORMULE CLUB / L'euthanasie en débat • L'Assemblée générale de l'ONU • Le FN dans la tourmente • Le Plan climat

Euthanasie

Retour sur la question de l'euthanasie, avec la médiatisation du cas d'Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot. Le député Jean-Louis Touraine a déposé un projet de loi "visant à permettre à un patient en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable de demander à un collège de trois médecins un geste actif pour mettre fin à sa vie". Un sujet peu aisé à traiter dans le cadre journalistique, comme le dit François Ernenwein : "Chacun a à discerner dans l'intelligence des situations, quelle hypothèse il préfère." Pour Alexis Poulin, ce sera certainement un thème qui sera traité au cours du quinquennat Macron. Le débat sera ouvert. Nathalie Becquart, quant à elle, rappelle que ce sujet touche aux questions existentielles les plus fortes.

L'Assemblée Générale de l'ONU

Depuis le début de la semaine, l'ONU est en Assemblée Générale. Une première pour Emmanuel Macron. Donald Trump a quant a lui effrayé les commentateurs quant à ses propos sur la Corée du Nord ou le possible retour sur l'accord nucléaire iranien. Pour Paul Piccaretta, la conception qu'a Trump de l'Amérique est gênante, à savoir que les Etats-Unis veulent maintenir une politique libérale tout en fermant les frontières. Aujourd'hui, il semble nécessaire de coopérer et de se fier au multilatéralisme pour résoudre les problèmes.

La politique en France

Le Front National se disloque avec le départ de Florian Philippot, le PS vend Solférino, le PC doute de ses relations avec la France insoumise... Dans quel état sont les partis politiques français?

Le plan climat

Nicolas Hulot a proposé des mesures pour intégrer les petits ménages à la transition écologique et sociale. Il peut paraître illusoire de régler le problème de l'écologie avec les individus : les entreprises industrielles sont celles qui polluent le plus... Nathalie Becquart souligne que l'enjeu est majeur, et qu'on ne doit pas perdre de vue le changement de culture, malgré la politique de petits pas faite d'actions concrètes. François Ernenwein enfin, relève que le parcours de Nicolas Hulot est intéressant. Ses propos ont aujourd'hui une grande portée et représentent une chance politique pour l'écologie.