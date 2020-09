Hollande, Sarkozy... Ces personnalités politiques qui peinent à tourner la page

Ils veulent officiellement prendre du recul vis-à-vis de la politique. Mais, à gauche comme à droite, François Hollande, Nicolas Sarkozy et d'autres ne sont jamais loin des médias.

Qu'il s'agisse de François Hollande, Nicolas Sarkozy ou d'autres personnalités politiques rompues à l'exercice, leur retour se fait souvent par l'intermédiaire d'un nouveau livre. "C'est ce qui permet de se maintenir dans le jeu", analyse Clément Desrumeaux, maître de conférences en science politique à l'Université Lyon 2. Il revient justement sur ces soi-disant retraités de la politique, pourtant jamais bien loin des plateaux de télévision.

Nicolas Sarkozy, un "bon client" médiatique

L'ancien chef de la droite le redit régulièrement à qui veut l'entendre : la politique, c'est terminé. Pourtant, Nicolas Sarkozy est bien de retour dans les médias, pour faire la promotion de son dernier livre, Le Temps des tempêtes, l'un des best-sellers de l'été. Pour Clément Desrumeaux, sa stature d'ancien président de la République explique, en partie, la raison pour laquelle "médiatiquement, journalistiquement, c'est un bon client, c'est quelqu'un qui compte".

Résultat : la droite peine à exister depuis le retrait de son ancien mentor. "Derrière Nicolas Sarkozy, il y a aussi toute une famille politique, rappelle Clément Desrumeaux. Il y a donc un certain nombre de personnalités de son entourage qui ont lié leur propre carrière politique à Nicolas Sarkozy." Difficile, par conséquent, de passer à autre chose. D'autant que l'ancien chef d'Etat a dédié sa vie à sa carrière politique : maire de Neuilly-sur-Seine à 28 ans puis conseiller général, député, ministre à plusieurs reprises, chef de son parti, président de la République... "Son métier, c'est d'être homme politique, donc il est très difficile d'en sortir", confirme le maître de conférences.

Même phénomène à gauche, avec François Hollande. "Il y a une crise de leadership partisan au sein de ces deux familles politiques, analyse Clément Desrumeaux. Donc, dans les deux cas de figure, on se raccroche à des personnalités qui ont exercé le pouvoir et qui, selon la conjoncture, pourraient être amenées à se représenter aux élections."

Face à cette "crise de leadership", retour vers les anciens

En l'absence de grand leader, les militants se tournent aussi, de plus en plus, vers d'anciennes figures de la politique comme Jacques Chirac, rarement aussi populaire que depuis sa mort, le 26 septembre 2019. "C'est sans doute ce qui explique sa survivance politique, selon le maître de conférences. Puisque maintenant, on peut se partager l'héritage de cette figure tutélaire de la droite."

Son rival socialiste, Lionel Jospin, n'est pas encore décédé, mais son retour sur la scène médiatique, avec un livre intitulé Un temps troublé, est finalement comparable. "On a là une personnalité politique d'une période qui apparaît révolue, souligne Clément Desrumeaux. Il semble donc beaucoup moins menaçant, politiquement, que François Hollande ou Nicolas Sarkozy. C'est davantage une figure morale qu'une figure d'acteur politique de premier plan."

Une nouvelle génération moins carriériste

Alors qui pour incarner un nouveau souffle ? A droite, Edouard Philippe aurait pu avoir une carte à jouer, depuis qu'il n'est plus Premier ministre. "Mais la question se pose, pour cette génération, de continuer la vie politique ou de se reconvertir", note Clément Desrumeaux. Le maire du Havre devrait effectivement devenir administrateur indépendant du groupe informatique français Atos.

Surtout, "sa position politique est particulière", rappelle le maître de conférences : "Il a participé au bilan d'Emmanuel Macron, donc réussir à s'imposer comme figure de la droite va nécessiter un travail de légitimation face à d'autres candidatures." En réalité, Les Républicains projettent plutôt leurs espoirs vers une autre personnalité : François Baroin, le maire de Troyes. Mais là aussi, selon Clément Desrumeaux, "il appartient à cette génération partagée entre plusieurs sphères - politique, personnelle, professionnelle, locale - qui font que la candidature à l'élection présidentielle n'est pas automatique". Les vieux briscards de la politique ont donc encore, certainement, de belles années devant eux.