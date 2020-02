L'Eglise évangélique du bassin élargit sa tente avec des groupes de maisons

L'Eglise du Bassin d'Arcachon existe depuis 1956 ; Basée aujourd'hui à La-Teste-de-Buch, elle est composée d'une centaine de membres. Aujourd'hui, le Pasteur Jean-Paul Vincent souhaite élargir les murs de l'église pour aller rejoindre les gens là où ils se trouvent.

"On s'est rendu compte de la difficulté pratique qu'il pouvait y avoir, surtout sur le bassin, de venir écouter la parole de Dieu dans une église", explique le Pasteur Jean-Paul Vincent.

"Quand on habite à Marcheprime par exemple, venir à la Teste un soir de semaine - 30 km - n'est pas toujours évident. Ainsi, des chrétiens aujourd'hui mettent à disposition leur maison, pour accueillir d'autres chrétiens et des personnes qui veulent découvrir la foi et partager".

Ces groupes de maison sont une occasion aussi pour certains de faire connaissance avec les évangéliques.

Le mois de janvier a connu une montée en puissance de ces groupes de maisons : deux groupes ont été lancée, à Cazaux (4ème vendredi du mois 20h) et Arcachon (2ème et 4ème jeudi du mois 14h30).

Un autre groupe existe déjà à Marcheprime (1er et 3ème vendredi 20h).

Pour d'autres renseignements, rendez vous sur le site www.eglisedubassin.fr