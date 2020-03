La télémédecine avec TokTokDoc, une réponse aux manques de moyens médicaux

C’est une nouveauté à Strasbourg, la start up alsacienne TokTokDoc vient de lancer une policlinique mobile dans deux EPHAD de la capitale alsacienne.



L’expérimentation est inédite en France et devrait continuer à se développer. Est-ce une réponse aux difficultés que rencontre aujourd’hui le secteur médical ? Réponse avec Laurent Schmoll, co fondateur et président médical de ToktokDoc.