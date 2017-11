L'un des figures de l'Eglise de France s'est éteinte. Le cardinal Bernard Panafieu est décédé dimanche 12 novembre dernier, après s'être longuement battu contre la maladie. Ordonné prêtre en 1956, il fut archevêque d’Aix-en-Provence et Arles entre 1978 et 1995 avant de rejoindre le diocèse de Marseille tout d’abord comme évêque coadjuteur puis comme archevêque jusqu’à sa retraite en 2006.

Grand serviteur de l’Eglise, créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, le cardinal Panafieu avait notamment pris part au conclave qui a élu en 2005 le pape Benoît XVI. Il a été membre du Conseil pontifical Justice et Paix. Il fut aussi un grand artisan du dialogue interreligieux.

Son successeur à Marseille, Mgr Georges Pontier était un proche du cardinal Panafieu, Il garde le souvenir d'un homme de foi sage et modeste. "Un homme très sage et cultivé, qui avait de belles capacités d’analyse, et qui en même temps était de très bon conseil. Il avait un regard plein d’humilité sur ce qu’il faisait. C’était un grand serviteur de l’Eglise" a ainsi déclaré le président de la Conférence des Evêques de France au micro de Pauline de Torsiac.

C’est Mgr Pontier qui présidera les obsèques du cardinal Panafieu, jeudi 16 novembre à l'Institut Notre-Dame de Vie de Venasque. Le cardinal Panafieu sera ensuite inhumé vendredi à 15h dans le caveau des évêques en la cathédrale de la Major à Marseille.