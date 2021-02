Les églises derniers lieux de culture ?

Dans son numéro de février, numéro 192, le journal d'enquête et de satire mensuel Le Ravi publie un reportage dessiné, signé Xénoide, qui présente les églises comme derniers lieux de culture.

Le dessinateur du Ravi s'invite dans la paroisse de Forcalquier et assiste à la messe du père Christophe Disdier-Chave. Le culte devient pièce de théâtre, remplie de dialogues et d'apartés exprimant tantôt la joie de pouvoir célébrer sa foi en communion tantôt, dans la voix du père Disdier-Chave, les temps difficiles que la paroisse traverse à cause de l'épidémie.

S'il finit sur cette phrase qui fera sourire "Alors oui la messe reste la messe, mais pour les plus gros accros à la culture, elle peut être un substitut efficace !" Xénoide nous invite a redécouvrir la culture, là où elle se trouve encore. En espérant que toute la culture puisse retrouver bientôt sa place dans notre quotidien.

Covid-19 oblige les lieux de culte, et particulièrement les églises, sont les "derniers endroits où l'on peut trouver de la peinture, de l'architecture, chanter ensemble et peut-être même boire un coup" lance Sébastien Boistel, journaliste pour le mensuel.

Au-delà du trait d'humour c'est une réalité difficile que le Ravi a choisi de traiter. Les lieux de culte ont obtenu gain de cause : leur caractère "essentiel", catégorisation moderne abérrante des activités humaines, a été pris en compte. Mais qu'en est-il du reste de la culture ?

Malgré plusieurs tentatives de mises en place de protocoles sanitaires stricts et d'appels désespérés au gouvernement, l'exception culturelle française est mise à mal. Roselyne Bachelot et Olivier Véran assurent que les musées seront les premiers à rouvrir dès que ce sera possible. Pour l'instant toujours rien et quid de toutes les autres formes de culture ?

En plein projet de loi contre le séparatisme religieux et une méfiance exascerbée envers les cultes, notamment l'islam, ce reportage dessiné nous invite à questionner notre regard sur la relation entre culte et culture, culture et humanité.

Retrouvez ce reportage et toute l'actualité régionale vue par Le Ravi sur leur site et dans les kiosques.