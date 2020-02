Les TPE, actrices de la transition écologique

En utilisant des ressources naturelles pour produire des biens et des services, et en rejetant des déchets quels qu’ils soient, les entreprises ont toutes un impact sur l’environnement. Le type d’organisation qu’elles mettent en place a lui un impact sur les relations au sein de l’entreprise et sur la vie de chacune des personnes qui y travaillent. Si on conçoit l’écologie comme une triple relation: à soi, aux autres et au monde, l’entreprise est par nature une entité qui a à voir avec l’écologie et qui est donc très concernée par la transition écologique et sociale qui se cherche aujourd’hui.

Dans un contexte où la prise de conscience de l’urgence écologique est de plus en plus partagée par les citoyens-consommateurs, les entreprises savent que la prise en compte de cette dimension est vitale pour elles. Et pourtant, certaines grandes entreprises ont un impact négatif colossal sur l’environnement. Par exemple via la déforestation, la pollution de l’eau, de l’air, des sols, les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique, ou encore l’exploitation intensive de ressources naturelles non renouvelables.

Beaucoup de dirigeants d’entreprise déclarent s’engager dans la transition écologique mais cela peut être parfois de l’affichage, du marketing, du green-washing pour employer un anglicisme à la mode. Comment une entreprise peut-elle être réellement vertueuse et prendre en compte les impératifs de la transition écologique ? Est-ce que au-delà de la nécessité, cela peut être un choix porteur ? Réponse avec Anne Kerléo, et son invité, Emmanuel Paul. Il est le fondateur de Kèpos, une société coopérative réunissant des TPE de la région de Nancy qui se sont donné pour mission d’oeuvrer à la transition écologique du territoire.