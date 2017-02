"Nâ€™ayons pas peur de la politique !" Le BILLET de Patrice Vincey sur RCF Bordeaux

Nous nous désespérons trop souvent de nos hommes politiques ou de la politique qu’ils mènent ou entendent mener.

Mais il faut rappeler qu’en démocratie nous avons la chance de pouvoir choisir nos dirigeants.

Il serait fou et même cruel de galvauder ce droit pour lequel nombreux sont ceux qui se sont battus.

Notre choix de vote n’est pas anodin, car il conditionne la société que l’on espère ou que l’on veut promouvoir.

Même si l’on ne peut être évidemment en accord à 100% avec le programme proposé par un candidat ou un parti politique, il est des positions à prendre pour un chrétien qui veut suivre le Christ et mettre en pratique l’Evangile au cœur de son quotidien.

C’est donc à un vrai discernement au sens ignatien auquel nous sommes invités.

Et pour cela peut-être est-il nécessaire voir urgent de s’informer réellement sur les différents programmes et les choix proposés par les uns et les autres plutôt que de se laisser porter par nos habitudes, notre environnement familial ou sociétal sans nous poser trop de questions.

« Si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même » dit le proverbe.

Nous sommes libres, alors profitons-en pleinement et participons à la construction du Royaume aujourd’hui dans l’humanité qui est la nôtre.

Pour passer du « je » au « nous », du particulier au général et de l’immédiat au long terme, la conférence des évêques de France a publié en octobre dernier un tout petit opuscule intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » que l’on peut trouver dans toutes les bonnes librairies.

Ce petit guide ne dit pas bien sûr pour qui voter, mais il rappelle tout simplement les exigences de l’Evangile en exhortant chacun se poser les bonnes questions et à y répondre par un choix clair.

Il est donc important de le lire ou de le relire en ces temps d’élections.

N’ayons pas peur de la politique, cessons de nous lamenter et sachons nous engager sur des choix réellement documentés en accord avec ce que nous croyons.

Patrice Vincey