Pèlerinage à Lourdes, jour 1

Le mot d'ordre pour ce voyage, c'est OR-GA-NI-SA-TION. Autan du côté de la direction diocésaine des pèlerinages que pour l'hospitalité diocésaine de Blois. Plus de 200 personnes transportés en bus, cela nécessite une préparation longue en amont mais qui fluidifie les choses au moment du départ.

Retour sur cette première étape du voyage :



A l'heure du déjeuner ce lundi, c'est l'heure d'échanger sur les motivations de chacun. Pourquoi venir à Lourdes?



Eléments de réponse dans ce reportage :



Vers 16h30, les bus qui transportaient la soixantaine de malades, appelés aussi pèlerins accompagnés, sont arrivés à l'accueil St-Frai. C'est là que réside les malades et les hospitaliers qui seront à leurs côtés.

C'est d'ailleurs à la fin de cette première journée qu'a eu lieu un moment fort pour ceux qui s'investissent au sein de l'hospitalité diocésaine de Blois : la bénédictions des mains.

Retour sur cette bénédiction qui s'est déroulée ce lundi soir, loirs d'une veillée :



Peu avant la messe d'arrivée célébrée par Monseigneur Batut, les nouveaux hospitaliers et les jeunes pèlerins ont été initiés au brancardage et plus précisément au maniement des petits véhicules bleus.

Comment dirige-t-on ces petits engins qui permettent de transporter les pèlerins accompagnés, la réponse en reportage :