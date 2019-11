Que devient le cardinal Barbarin ?

Ce jeudi 28 novembre s'ouvre à Lyon le procès en appel du cardinal Philippe Barbarin. Le 7 mars, l'archevêque avait été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs.

Quelques jours après ce délibéré, il était allé rencontrer le Pape François à Rome pour lui présenter sa démission, que le souverain pontife avait refusée. Mgr Barbarin avait alors annoncé se mettre en retrait de la gestion du diocèse de Lyon. Mais depuis, qu'est-il devenu ?

Les explications de Jean-Baptiste Cocagne :



L'archevêque de Lyon - c'est toujours son titre officiel - habite toujours au même endroit, à l’archevêché, au sein de la maison Saint-Irénée sur la colline de Fourvière, où sa chambre est voisine de quelques mètres de celle de Mgr Michel Dubost, l’administrateur apostolique nommé en juin pour lui succéder à la tête du diocèse.

Mais si les deux hommes prient ensemble chaque matin, Mgr Barbarin ne participe plus aux réunions qu’il avait l’habitude de présider en tant qu'archêveque. Sa mise en retrait est réelle, ce que confirment tous ceux qui travaillent avec lui.

Ses apparitions publiques restent discrètes, jamais médiatisées, et son compte Twitter ne répond quasiment plus. Depuis sa mise en retrait, il n'a publié que deux tweets, en hommage à deux disparus, le cardinal Roger Etchegaray et le fondateur de l'Arche Jean Vanier.



Des voyages et un retour à la mission de simple prêtre

Depuis mars, le cardinal a pris du temps pour lui, il a voyagé : en Italie, près d'Ancône, pour découvrir le sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette qu'il ne connaissait pas encore, en Turquie pour un pèlerinage sur les pas de Saint Irénée. Ou encore en Suisse, dans le Valais, où il a remplacé pendant deux semaines un ami prêtre pour célébrer la messe.

Mgr Barbarin a semble-t-il retrouvé la mission d’un simple pasteur, comme un curé de paroisse. Il célèbre les mariages, accompagne spirituellement ceux qui lui en font la demande. Mais l’archevêque superactif doit faire avec un agenda bien moins rempli. Le tri de ses livres à l'archevêché occupe le vide entre deux rendez-vous.

A l’approche de son procès en appel, les amis du cardinal le trouvent serein et concentré, certains collaborateurs le trouvent au contraire fatigué et marqué par cette nouvelle échéance judiciaire. Cette semaine, lors d’une sortie dans les rues de Lyon, Mgr Barbarin a été pris à partie et insulté. Signe que la tension est encore loin d’être retombée autour de lui.