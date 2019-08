RCF Sarthe - Grille des programmes 2019-2020

Vous l'attendiez, la voici ! La grille 2019-2020 est arrivée. Ce programme de l’année pour votre radio RCF Sarthe entre en vigueur le 2 septembre 2019. Avec des nouveautés mais aussi vos émissions habituelles et historiques.

Nous produisons 45 émissions différentes par semaine. Nous vous proposons également 11 nouveautés ! Faisons un petit tour d’horizon:

-La matinale du lundi au vendredi

Pour bien commencer la journée nous avons une matinale riche de 2h30 d’information avec Stéphanie Gallet aux commandes. Avec des horaires clés pour votre radio locale :

7h00 et 8h00 pour le journal de la Sarthe, pour les informations locales, présenté par Pierre Girault.

7h29 et 8h29 pour votre météo, près de chez vous.



-Vos émissions du lundi au vendredi

Parmis les nouveautés, nous vous proposons 11 émissions : Jazz’Up et Ostinato en alternance, Les Belles histoires, Le journal des Entreprises, La vie selon Benoît et des émissions avec Superforma, Les Quinconces, La Banque de France, Les associations de la Sarthe, Le Secours Catholique et enfin La LPO.

Concernant vos émissions habituelles, vous allez pouvoir retrouver des émissions spirituelles, musicales mais aussi sur le cinéma, le territoire, les entreprises, l’économie, la littérature et encore bien d’autres... Les créneaux horaires restent les mêmes: 11h-12h30 et 18h10-20h30. Accompagné tout aux long de la journée par Maxime Nédélec.

-Votre programme du week-end

Le samedi et le dimanche; c’est l’heure du rattrapage pour ceux qui ont raté les émissions de la semaine, mais c’est aussi des inédits comme vous en avez l’habitude.

Le samedi, nous sommes présents de 9h15 à 12h et de 17h à 19h

Le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 18h



Et bien sûr l’application RCF et le site web sont à votre disposition pour écouter ou réécouter vos émissions favorites. N’oubliez pas les réseaux sociaux pour être au courant à tout instant de l’actualité et des podcasts : Facebook, Twitter et Instagram : RCF Sarthe.

Télécharger la grille 2019-2020

L'équipe RCF Sarthe vous souhaite une bonne écoute !