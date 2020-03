Rester en bonne santé pendant le confinement : bien manger et bouger

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

Comment bien manger pendant le confinement ?

L’une des conséquences du confinement, ce sont les 3 ou 4 kg en plus que nous risquons de prendre si nous adoptons quelques mauvais réflexes comme la consommation d’aliments gras ou sucrés. « Le pire ennemi du poids, indique le médecin nutritionniste Laurence Plumey, c’est le grignotage ». Certes, le chocolat ou les biscuits, peuvent être des aliments réconfortants en cette période où nous restons chez nous. Si tout est « une question de dosage », il faut « privilégier les fruits et les légumes », ajoute Laurence Plumey, tout en gardant un « rythme alimentaire avec des repas équilibrés ». N’oublions pas que certains fruits tels que les agrumes développent nos défenses immunitaires. D’où l’intérêt du jus d’orange du matin. Parmi les autres secrets de la minceur : « un dîner léger », car à l’issue de ce repas le corps ne bouge plus. Pour résumer, il est nécessaire, conseille Laurence Plumey de « manger utile ».

Quelques conseils pour rester en forme

Le défi, en cette période de confinement, c’est que chacun d’entre nous, de l’enfant jusqu’à la personne âgée, fasse des activités physiques afin de garder la forme. Le but, selon Yannick Vandewalle, professeur d'activités physiques adaptées, membre de l'association SIEL BLEU, « c’est d’être bien avec son corps ». Il n’est pas forcément nécessaire de posséder un matériel particulier pour réaliser cet objectif. On peut, par exemple, indique-t-il, "se servir de sa télécommande de télévision comme un poids et la faire passer d’une main à l’autre afin de mobiliser ses membres supérieurs". Comme le suggére une auditrice, on peut aussi se créer dans sa maison ou son appartement un parcours de maintien en forme en allant d’une pièce à l’autre. Il ne faut pas hésiter, indique Yannick Vanewalle à marcher en « exagérant et en amplifiant les mouvements de ses bras et des jambes ». Au-délà la remise en forme physique, faire du sport en famille, ou par balcons interposés comme en témoigne une auditrice, "permet de recréer des liens" et met du baume à l’âme.



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.