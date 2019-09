Les détenus du Bordiot à Jacques Rimbault

Youcef Benghourieb, le coach du Bourges 18 dirige la séance. Il distille directives et conseils dans la bonne humeur mais avec sérieux. Son groupe : huit détenus de la maison arrêt et quelques joueurs de l'équipe première du B18. Une séance atypique pour l'entraîneur berruyer, qui apprécie l'expérience : "on partage un super moment, on est vraiment dans l'humain [...] des actions comme celle-là, il en faudrait beaucoup plus".

L'action se déroule dans le cadre de l'opération nationale "Sentez-Vous sport", organisée à Bourges par la maison d'arrêt et le Service Pénitentaire d'Insertion et de Probation (SPIP) du Cher. Au programme de la journée pour les huit détenus du Bordiot, sélectionnés en amont : entraînements, ateliers santé, séances de relaxation, débat autour du "vivre ensemble" et bien-sûr match de football. Une journée bien remplie, placée sous le signe du ballon rond, même si pour Youcef Benghourieb, l'intérêt est ailleurs : "Si on a pu apporter un petit peu de soleil à ces hommes là, on en sera ravis". Objectif atteint : "On est libre là. On n'est pas entre quatre murs, on peut marcher, courir. On frappe dans la balle ça fait du bien ... j'oublie un peu mes problèmes", témoigne un détenu.

Un vent de liberté

L'enceinte d'Asnières-lès-Bourges baigne dans le soleil, accompagnée d'une légère brise, il flotte comme un air de liberté sur la pelouse de Rimbault : "Honnêtement, sortir de la prison sans avoir les menottes aux poignets, c'est un goût de liberté". L'occasion aussi pour les résidents du Bordiot de "prouver un petit peu à tout le monde que les détenus sont exactement pareils que tout le monde. On se comporte comme des gens normaux, tout simplement".

Le football pour rassembler

Joueurs et surveillants sont tous vêtus d'une tenue de sport, sans différence visible. De quoi changer de l'univers carcéral pour Dimitri Baracher, surveillant à la maison d'arrêt. Il fait partie des organisateurs de cette journée : "Tout le monde est pareil, tout le monde est au même niveau. Je pense que pour eux ça leur redonne un peu de confiance en eux et c'est quelque chose de très important". Et pendant que certains jouent avec le cuir, d'autres visitent par petits groupes les différents stands du pôle santé, installés à côté des bancs de touche. L'occasion pour les associations, habituées aux visites au Bordiot, d'échanger avec les détenus dans un contexte différent, où les langues semblent se délier plus facilement. Le football pour rassembler, mais surtout comme pretexte au "vivre ensemble".

C'était la première fois qu'une journée en extérieur était organisée par la maison d'arrêt de Bourges pour ses détenus. L'expérience pourrait se renouveler dans le futur.

Reportage