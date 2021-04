Marc Fesneau (MoDem) officialise sa candidature à la présidence de la Région

[VENDREDI 23 AVRIL] A deux mois du premier tour des élections régionales, c'est dans la verdure de la Beauce où il vit que Marc Fesneau a décidé d'officialiser sa candidature. C'est entre les champs et les boutiques beauceronnes de Marchenoir, qu'il aime citer en exemple de "ce que l'on peut faire comme élu local", que l'actuel ministre en charge des relations avec le Parlement, a mis fin à un suspens qui n'en n'était pas vraiment un. Il sera bien le chef d'une liste pour le prochain scrutin régional.

Pour une région "mobile"

Sa liste? "Ensemble, le meilleur est avenir" ! Un nom qui sonne comme une promesse, celle de rendre la région "mobile" : "il y a aujourd'hui des accords politiques qui empêchent de parler de certains sujets", explique Marc Fesneau. Et de citer l'automobile ou encore le nucléaire... "Il faut rompre avec les accords politiques qui font la politique régionale", ajoute le ministre loir-et-chérien.

MARC FESNEAU (MoDem/majorité présidentielle), candidat de la liste "Ensemble, les meilleur est avenir"

Une liste avec "du dépassement"

Marc Fesneau ne livre aucun nom de ceux et celles qui l'accompagneront dans cette campagne mais ce sera une liste "avec des personnalités membres de la majorité présidentielle. J'assume d'être membre de cette majorité, j'assume aussi d'être du MoDem".

Il veut également "du dépassement" sur cette liste, sans préciser si de futures alliances, il y aura.



Un ministre candidat

Côté programme, Marc Fesneau énonce des grands axes : la transition écologique, les mobilités, les jeunes, l'attractivité du territoire. Des sujets qu'il compte travailler lors de multiples visites dans les six départements du Centre Val de Loire. Sans mettre en parenthèse son rôle dans le gouvernement, il va faire campagne notamment via six véhicules qui sillonneront les routes de la région pour aller au devant des électeurs.