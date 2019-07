Pèlerinage à Lourdes, jour 3

Cette nouvelle journée à Lourdes a commencé tôt. Des jeunes, des pèlerins et des hospitaliers se sont rejoints à l'aube pour le chemin de croix des Espélugues.

C'est à 5h30 que les pèlerins du Loir-et-Cher se sont réunis au pied de la montagne et du chemin de croix. Dès le matin, il faut grimper pour rejoindre la première station. La montée n'est pas simple mais pour les hospitaliers notamment, c'est un moment attendu. Il s'accorde un peu plus d'une heure de répit pour prier et se re-sourcer.

Tous les pèlerins du diocèse se sont ensuite retrouvés dans le sanctuaire. En cortège, ils ont rejoint la basilique souterraine St-Pie X pour participer à la messe internationale.

Dernier temps fort de cette journée, la procession eucharistique dans la prairie du sanctuaire, jusqu'à la basilique Pie X. Monseigneur Jean-Pierre Batut a présidée cette procession et la bénédiction du Saint Sacrement.

Qu'est ce que ce temps d'adoration représente? La réponse avec le témoignage d'une hospitalière :