Time for the planet : quand l'entreprise s'engage contre le changement climatique

Dans la prise de conscience écologique, il y a le levier politique, le levier citoyen... et le levier de l'entreprise.

A Lyon, une structure s'est créée et s'est donnée pour objectif de lever un miliard d’euros pour créer 100 entreprises dans le monde entier, engagées dans la lutte dans le changement climatique. Ca s'appelle "Time for the planet" et les invités du 18/19 régional sont deux de ses cofondateurs, Nicolas Sabatier et Laurent Morel.

A l'heure actuelle, Time for the planet a déjà réussi à lever près de 860 000 euros auprès de 4300 actionnaires.