Un espace d'accueil, d'éducation, de transmission et de soin intergénérationnel

L'INTERVIEW / 6000 m² rénovés pour l'accueil de tous

Mille ans nous sépare de la création de l'espace Saint Julien de Laval en Mayenne, mais le projet reste le même : accueillir et échanger. Dès 2020, le domaine deviendra un espace intergénérationnel à vocation sociale et éducative. C'est grâce à une équipe de 24 bénévoles qu'a pu naître ce projet en 2017. L'objectif : créer une résidence intergénérationnelle, une chapelle, un accueil périscolaire et bien d'autres infrastructures offrant l'hospitalité. Tout a commencé à la suite de la vente de l'espace de 1,7 hectare par la mairie de Laval. Découverte d'un projet aussi ambitieux qu'innovant.

Gilles Mézières, l'un des membres fondateurs de l'espace Saint Julien, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.espacesaintjulien.org/



