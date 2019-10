Un groupe Facebook contre les smartphones avant l'âge de 15 ans

L'INTERVIEW / Stop aux smartphones avant 15 ans ?

Alors que les nouvelles technologies envahissent les foyers et les cours de récréation, la question du smartphone chez l'enfant et l'adolescent revient souvent sur la table. Y a-t-il un âge idéal pour en offir un à un enfant ? C'est le 13 août 2019 qu'une mère de famille, Marie-Alix Le Roy, décide ce créer un groupe sur Facebook pour dénoncer la pression sociale qui pèse sur les parents concernant l'utilisation des écrans chez les enfants.

Marie-Alix Le Roy, à l'initiative du groupe Facebook "Parents unis contre les smartphones avant 15 ans" est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/groups/459666337922029



L'INSTANT CULTURE

L'histoire de la cartographie retracée par les artistes du Moyen-Âge.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/l-histoire-de-la-cartographie-retracee-par-les-artistes-du-moyen-age



AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / La scolarisation dans les établissements des mineurs non accompagnés

• Ça fait du bien d'en parler / Savoir et agir, c'est se souvenir

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / Un dispositif pour l'emploi des jeunes isolés et fragilisés à Marseille