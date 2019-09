Une association pour prévenir le décrochage scolaire et la délinquance

L'INTERVIEW / Comment lutter contre le décrochage scolaire dans les quartiers sensibles ?

C'est à la suite des émeutes de l'année 1995 que des habitants d'un quartier d'Argenteuil se sont réunis, inquièts du devenir de leurs enfants. Tout en s'inspirant de la pédagogie de Jean Bosco, l'association Le Valdocco nait, et offre de nos jours aux enfants, adolescents et jeunes des quartiers sensibles de plusieurs villes de France un accompagnement. Les missions ? Prévenir la délinquance, l'echec scolaire, et les ruptures familiales. Véritable

François Le Clère, directeur de l'association Le Valdocco, est l'invité de Melchior Gormand.

Plus d'informations : http://www.levaldocco.fr/



AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / Une rentrée pleinement inclusive en 2019

• Ça fait du bien d'en parler / Scouts et Guides de France, la rentrée

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / Une semaine dans le désert : l'aventure de 12 collégiens