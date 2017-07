Vacances: des solutions pour rompre la solitude des personnes âgées

Durant l'été, nombre d'aidants familiaux prennent des vacances. Et de nombreuses personnes isolées se retrouvent seules.

La France compte plus de huit millions d'aidants, c'est-à-dire des personnes qui régulièrement apportent un soutien à une personne dépendante de leur entourage, pour ses activités de la vie quotidienne. En cette période estivale, nombreux sont ces aidants à partir en vacances, pour se ressourcer. La vie d'aidant familial n'a rien de simple.

Un service de maintien à domicile

Selon un sondage Kiwatch, 94 % des Français sont inquiets à l'idée de savoir qu'un de leur proche en perte d'autonomie reste chez lui, seul. Du coup, beaucoup font appel à des associations ou à des entreprises spécialisées dans ce domaine. Anthony Rougerie est le jeune directeur de l'agence Maisons des Services à la Personne d'Uzertch, l'une des 450 du réseau "Maisons des services à la personne" (MDSAP).

"La maison des services à la personne propose plusieurs services. On propose le maintien à domicile avec l’aide à l’autonomie. On propose l’aide ménagère, la livraison de repas à domicile, la téléassistance. On a des conseils à donner aux personnes âgées par rapport au dispositif canicule, mais également à leur entourageIl y en a plusieurs : limiter l’augmentation de la température dans l’habitation, limiter l’exposition à la chaleur, se rafraîchir, s’hydrater, adapter son alimentation".



Garantir un niveau de vie décent aux personnes isolées

Il ajoute que le réseau "Maisons des services à la personne" "recrute des personnes qui ont l’expérience et les compétences dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, qui peuvent intervenir à domicile pour garantir un niveau de vie décent".

Anthony Rougerie rappelle enfin qu’il existe des avantages à faire appel à ce genre d’associations ou d’entreprises. Il existe notamment un crédit d’impôt ouvert à tous depuis le 1er janvier 2017. Une bonne chose, étant donné le coût parfois important des maisons de retraite.