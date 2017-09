Coffret Vivre sobrement

Des témoignages inspirants pour changer le monde et faire sa part de colibri !

Nos modes de vies occidentaux ont bouleversé la planète. Réchauffement climatique, raréfaction des ressources : la situation peut sembler irrémédiable. Pour inverser la tendance, des voix s'élèvent en France et dans le monde, comme celle de Pierre Rabhi et mettent en avant de nouvelles façons de consommer, d'entreprendre et de produire, avec la permaculture notamment.