Camille Saint-SaÃ«ns : mÃ©lodies accompagnÃ©es Ã  lâ€™orchestre

Camille Saint-Saëns : mélodies accompagnées à l’orchestre

Le tournant du XXe siècle fut une grande époque de mélodie – mais de mélodies accompagnées au piano. Presque rien avec orchestre ? C’est oublier, radicalement, que Saint-Saëns orchestra une vingtaine de ses propres mélodies. Du Saint-Saëns, oui et du meilleur, qui plus est ! Le compositeur se dévoile comme un très, très fin orchestrateur, l’égal, sans aucun souci, de Debussy dans la recherche des couleurs et des raretés sonores. Écoutez dans cette Boîte à Musique cet Angélus – un sommet d’invention orchestrale – ou La Feuille de peuplier et son hommage (volontaire ?) à Schubert. Yann Beuron et Tassis Christoyannis prêtent leurs voix impeccables à ces petites perles – ces grandes perles, en vérité – que l’on aimerait entendre plus souvent en concert.