"Don César de Bazan" de Massenet

La trame de l'opéra Don César de Bazan, s'inspire de la pièce en cinq actes et prose de Dumanoir et Adolphe d'Ennery, elle même dérivée de la pièce de Victor Hugo : Ruy Blas. Mathieu Romano et les Frivolités Parisiennes, redonnent vie au chef-d'oeuvre de Massenet.