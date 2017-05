Frissons de vie

Enfance d'un chamane

Anne Sibran est une grande amoureuse de l'Amérique du Sud. Sa rencontre avec un chamane est à l'origine d'un beau livre "Enfance d'un chamane" (Haute enfance, Gallimard). Anne Sibran raconte l'histoire d'une jeune femme partie en Equateur où elle découvre l'histoire d'un vieil homme devenu chamane comme son oncle.

"Le chamane est celui qui fait le lien entre le visible et l'invisble" raconte Anne Sibran. Le futur chamane, jeune garçon d'à peine 8 ans est donc initié, présenté à la forêt, pour découvrir la force des esprits et le pouvoir du monde animal...



Fallen angel

Stéphanie Janicot livre un roman palpitant "Fallen angel" (Albin Michel). L'histoire d'une jeune femme, Lucie Fersen, devenue chef d'orchestre d'un ensemble créé par son père. Une enfant prodige, ex-chanteuse de rock qui meurt tragiquement une veille de réveillon lors d'un concert. C'est alors qu'une journaliste décide de mener l'enquête sur cette disparition tragique, aidée par une amie qui travaille... dans la police.

"Ca commence comme un polar, explique Stéphanie Janicot, à la philarmonie de Paris. (...) Fallen angel c'est l'ange déchu mais aussi l'ange qui tombe sur scène. Car sa vie est une sorte de gloire absolue mais aussi une forme de déchéance." Un roman bien plus qu'un polar, qui va mener le lecteur dans l'enfance de Lucie Fersen.



La lanterne des morts

Dans "La lanterne des morts" (Fayard) Janine Boissard raconte l'histoire de deux soeurs, Lila et Adèle. La première rêve d'une grande vie mais victime de bipolarité met sa famille en danger. Sa soeur Adèle, douce et tendre, doit faire face à des événements tragiques. Comment arrivera-t-elle à avancer face à cette soeur adorée et menaçante?

Une histoire de famille qui emmène le lecteur dans le Périgord Noir, au pays de la truffe et du bon vin. Et cette lanterne? "La lanterne des morts c'est une sorte de tour, décrit Janine Boissard, avec une salle en bas, et chaque soir on allume une bougie dans la lanterne qui guide les âmes des défunts vers le paradis."



Les coups de coeur de Christophe Henning

- "La nature exposée" Eri de Luca

- "Journal intégral" de Mathieu Galey, préface de Jean-Luc Barré