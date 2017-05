Campagne prÃ©sidentielle, 10Ã¨ Ã©dition d'une dramaturgie Ã  la franÃ§aise

Ça a commencé en 1962, quand le général De Gaulle a décidé de faire élire le président de la République au suffrage universel direct, à la suite d'un référendum. Puisque l'on saura dans 10 jours qui sera le 8è président de la Vè République française, retour sur l’histoire des campagnes présidentielles depuis 1965, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre.



"C'est la campagne qui fait l'élection"

Neuf campagnes présidentielles, 91 candidats, 7 élus

Et dès 1965, on trouve les ingrédients qui seront présents dans les dix campagnes qui vont suivre. L'élection présidentielle est toujours prétexte à une "dramaturgie", comme le montre le livre de Gérard Courtois, "Parties de Campagne" (éd. Perrin). Il y a des héros, des jeunes premiers, des rebondissements, des drames. "La campagne de Jean-Luc Mélenchon cette année m'a fait penser à certains égards à la campagne de Jacques Duclos en 1969."



"On est dans l'ordre de l'irrationnel"

ce qui se joue durant la campagne

La présidentielle telle que l’avait voulue le général De Gaulle, c’est la rencontre entre un homme et le peuple. C’est surtout une histoire de conquête du pouvoir avec ses grandeurs et ses bassesses. Mais à en croire Gérard Courtois, la règle des présidentielles c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. "On est dans l'ordre de l'irrationnel."

Si l'on peut considérer que l'intérêt des citoyens pour la chose publique ne devrait pas avoir lieu qu'au moment de la campagne, l'histoire montre que "c'est la campagne qui fait l'élection". C'est durant cette période-là qu'il se passe quelque chose entre les candidats et les citoyens. "Quand on suit une campagne présidentielle, confie le journaliste, on sent très bien les moments où se noue quelque chose entre le candidat et le citoyen."