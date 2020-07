Les podcasts de l'été, trois créations exclusives RCF

LIBRAIRES À L'AIR LIBRE Et si cette année on avait une attention particulière pour nos libraires ? À travers ces rencontres, nos libraires, si précieux durant la période estivale, vous donneront leurs conseils de lecture et leurs coups de cœur pour accompagner agréablement l'été. Du lundi au vendredi (3'30")

