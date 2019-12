Quelques livres sur Notre-Dame

Savez-vous Stéphanie, que l’incendie de Notre-Dame de Paris a été l’événement le plus partagé sur les réseaux sociaux dans le monde en 2019, loin devant les facéties de Donald Trump ou l’appel vibrant de Greta Thunberg ?

Notre-Dame dont on annonce la réouverture le 16 avril 2024, soit – conformément à la promesse présidentielle - exactement cinq ans après le terrible incendie. D’ici là, il y a du pain sur la planche et une charpente à refaire. En attendant, de nombreux livres sont disponibles et ce n’est pas fini, d’autres publications s’annoncent déjà pour 2020.

Bref : je ne vais pas tous les citer, mais vous présenter l’un ou l’autre, dans des styles très différents. A commencer par le fac-similé du célèbre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié par les éditions des Saints-Pères : « J’ai écrit les trois ou quatre premières pages de Notre-Dame de Paris le 25 juillet 1830, écrit l’écrivain au début de ce manuscrit, présenté en deux volumes avec de nombreuses gravures. Un objet de collection, mais je vous défie de lire l’original : Hugo avait vraiment une écriture de médecin…

Ce que montre le livre impressionnant de Sébastien Spitzer réalisé avec la brigade des sapeur-pompiers de Paris. Le 15 avril 2019, quand ils débarquent sur l’île de la Cité et embarquent sur le vaisseau de feu, les pompiers comprennent tout de suite qu’ils vivent des heures exceptionnelles. « Je me souviens d’un trou béant comme une bouche ouverte, qui vomissait des flots de braises et de flammes, comme de la lave », raconte un pompier, alors même que « l’incendie se nourrit de la forêt, de la charpente de chêne, de ces milliers de poutres vieilles ». Des images poignantes, douloureuses. Et pour ne pas oublier ce qu’était Notre-Dame, il y a un autre livre à voir, avec de superbes photos de Stéphane Compoint qui montre la cathédrale « vue du ciel ».



Exactement ! « Notre-Dame est le joyau architectural d’une mémoire collective, le lieu de rassemblement pour nombre de grands événements, le témoin de la foi et de la prière des catholiques au sein de la cité », écrit le pape François. Et rien de tel, en effet, que des photos aériennes pour retrouver l’élégance de la flèche de Notre-Dame, la dimension impressionnante des voûtes, le détail des vitraux aujourd’hui enfumés…

Et enfin, on se souvient de l’émotion collective. Deux jours après l’incendie, François Cheng participait à une émission de télé et ses brefs propos ont été réunis dans une petite plaquette : « C’est bien ce monument-là, et non un autre, qui incarne notre âme commune, confie l’académicien. Chargé de spiritualité et d’histoire, il est véritablement fait de pierres vivantes, autrement dit de notre chair et de notre sang. »

Pour dire encore : « Notre-Dame est sauvée. Ne soyons pas oublieux. Soyons pleins de gratitude et restons fidèles à ce bien commun ». Les livres entretiennent le souvenir de Notre-Dame.